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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОДНИМ БАНКОМАТОМ БАНКА «РЕШЕНИЕ» В МОГИЛЕВЕ СТАЛО МЕНЬШЕ


16:04 14.12.2021

С 14 декабря 2021 года прекратил работу банкомат ЗАО «Банк «Решение» в Могилеве (пр-т. Витебский, д.4Б, ТЦ «Кировский»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ближайшие банкоматы ЗАО «Банк «Решение» находятся по адресам: ул. Николая Островского, д.5 (ТЦ «Планета Green»); пер. Пожарный, 1а (ЦБУ №08/01).
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