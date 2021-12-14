|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОДНИМ БАНКОМАТОМ БАНКА «РЕШЕНИЕ» В МОГИЛЕВЕ СТАЛО МЕНЬШЕ
16:04 14.12.2021
С 14 декабря 2021 года прекратил работу банкомат ЗАО «Банк «Решение» в Могилеве (пр-т. Витебский, д.4Б, ТЦ «Кировский»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ближайшие банкоматы ЗАО «Банк «Решение» находятся по адресам: ул. Николая Островского, д.5 (ТЦ «Планета Green»); пер. Пожарный, 1а (ЦБУ №08/01).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2021
Курсы в банках
на 14.12.2021
Конвертация в банках
на 14.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте