БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОДНИМ БАНКОМАТОМ БАНКА «РЕШЕНИЕ» В МОГИЛЕВЕ СТАЛО МЕНЬШЕ

16:04 14.12.2021 С 14 декабря 2021 года прекратил работу банкомат ЗАО «Банк «Решение» в Могилеве (пр-т. Витебский, д.4Б, ТЦ «Кировский»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ближайшие банкоматы ЗАО «Банк «Решение» находятся по адресам: ул. Николая Островского, д.5 (ТЦ «Планета Green»); пер. Пожарный, 1а (ЦБУ №08/01).