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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУСКАЮТСЯ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ”КАТАЛІЦЫЗМ“ СЕРИИ ”РЭЛIГIЙНЫЯ КАНФЕСІІ БЕЛАРУСI“
13:22 14.12.2021
Национальный банк с 14 декабря 2021 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Каталіцызм“ серии ”Рэлiгiйныя канфесіі Беларусi“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, пробой сплава 925, диаметром 33,00 мм, тиражом 1 100 штук и медно-никелевую – номиналом 1 рубль, массой 15,00 г, диаметром 33,00 мм, тиражом 1 999 штук.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.
Аверс: по кругу вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре изображение хлеба и вина, символизирующих ТЕЛО и КРОВЬ ХРИСТА; внизу – номинал 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), слева – проба сплава (на серебряной), справа ‒ год чеканки.
Реверс: в центре – изображение Межепархиальной высшей духовной семинарии в Гродно. По кругу надписи: вверху ‒ КАТАЛІЦЫЗМ, внизу ‒ ВЫШЭЙШАЯ ДУХОЎНАЯ СЕМІНАРЫЯ Ў ГРОДНЕ.
Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством: серебряные – ”пруф“, медно-никелевые – ”пруф-лайк“.
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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