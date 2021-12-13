Национальный банк с 14 декабря 2021 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Ельня“ серии ”Заказнікі Беларусі“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 750 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32,00 мм, тиражом 1 500 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с надписью ЗАКАЗНІКІ БЕЛАРУСІ * ЕЛЬНЯ.

Аверс: на фоне орнаментального полотна расположены: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – изображение морошки приземистой; под ним – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой); слева – надпись: МАРОШКА ПРЫСАДЗІСТАЯ и проба сплава (на серебряной); справа – год чеканки.

Реверс: в центре – рельефное изображение чернозобой гагары на фоне стилизованного пейзажа заказника “Ельня”; вверху – изображение фрагмента традиционного белорусского орнамента, означающего символ жизни; внизу – надпись: ЧОРНАВАЛЛЁВЫ ГАГАЧ.

Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством: серебряные – ”пруф“, медно-никелевые – ”пруф-лайк“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.