Национальный банк с 14 декабря 2021 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Уладзімір Карват. Герой Беларусі“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, пробой сплава 925, диаметром 37,00 мм, тиражом 499 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 20,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 1 499 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу ‒ надписи: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год чеканки (на серебряной – проба сплава), в центре – стилизованное изображение самолета, летящего в облаках.

Реверс: в центре на фоне облаков – портрет Героя Беларуси Владимира Карвата; справа – изображение медали Героя Беларуси; внизу по кругу – надпись: У. КАРВАТ. ГЕРОЙ БЕЛАРУСІ.

В дизайне монеты использованы композиции из рисунков детей возрастной категории от 13 до 16 лет, которые стали победителями конкурса ”Дети рисуют монеты“, проведенного Национальным банком в рамках Дня открытых дверей – 2014.

Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством: серебряные – ”пруф“, медно-никелевые – ”пруф-лайк“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.