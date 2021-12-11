ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» начало выпуск виртуальной кредитной карточки PLAT/ON с двумя бонусными периодами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь оформить карточку можно мгновенно без визита в офис банка с помощью сервиса «Интернет-банк» или мобильного приложения VTB mBank. Карточкой можно пользоваться сразу после ее оформления. При этом доступны как безналичные операции с использованием реквизитов карточки, так и выдача наличных денежных средств (в банкоматах с применением бесконтактных технологий).

Для расчетов или снятия наличных смартфоном достаточно привязать карточку к одному из платежных сервисов (Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay и Кошелек Pay). Доступ к средствам, находящимся на счете, осуществляется круглосуточно, а оплачивать товары или услуги в сети Интернет можно в любой точке мира.

Держателям PLAT/ON доступен кредитный лимит на сумму до 5000 BYN и два бонусных периода с пониженным размером процентной ставки для безналичных операций. По умолчанию установлен первый бонусный период на срок до 50 дней с процентной ставкой 0,0001% годовых за пользование средствами в рамках кредитной линии.

Второй бонусный период рассчитан на пользование кредитными средствами на срок до 110 дней. В этом случае при выполнении условий возврата размер процентной ставки составит 9,9% годовых.

Выбрать и установить любой из бонусных периодов в интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank можно самостоятельно. Услуга доступна круглосуточно и без выходных. Также дистанционно можно проверить текущий период, размер процентной ставки и информацию о выполнении условий по бонусным периодам.

Бонусные периоды по карточке PLAT/ON действуют при безналичной оплате покупок и услуг, за исключением отдельных операций, указанных на сайте банка.