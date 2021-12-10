МТБанк создал единую централизованную систему для сбора и всесторонней аналитики клиентских данных на базе SAP CRM EHP4.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании SAP, это позволило банку получить источник консолидированных данных для создания «золотой записи» клиента – единой точной версии в экосистеме организации. Партнером проекта выступила компания АтлантКонсалт.

Обновление системы SAP CRM сократило время обслуживания клиентов по ряду операций на 5-20%, ошибки ручного ввода - на 10%, а время вывода принципиально нового продукта на рынок - в 2 раза. Загрузка данных, таких как сведения о пластиковых картах, нормативно-справочная информация и др., ускорилась в 60 раз. Кроме того, банк получил возможность одномоментной загрузки в систему более 100 000 новых клиентов. Внедрение SAP CRM открыло возможности для нового подхода к кросс-продажам, а также позволило сформировать лучший опыт взаимоотношений с клиентом в банковском сегменте. Также банк в 2 раза ускорил запуск и вывод на рынок новых цифровых продуктов.

«МТБанк – единственный банк в Беларуси, который внедрил и использует самую актуальную версию ПО SAP CRM. Мы рассчитываем, что такая база даст нам конкурентное преимущество в виде омниканальности и быстрой цифровизации клиентских сервисов в своей группе банков, – подчеркнула Людмила Пенькова, заместитель председателя правления МТБанка. – Банк получил консолидированный источник клиентских данных для создания «золотой записи» клиента, а также возможность глубокой аналитики его поведенческой модели и потребностей. Это позволит банку выйти на новый уровень отношений в области клиентского сервиса».

«Модернизация информационной системы запустила обновление всей рабочей среды МТБанка. Повысилась работоспособность уже действующих решений, скорость получения данных из CRM для других систем банка выросла на 45%, - отметила Ирина Максимова, управляющий директор SAP Беларусь. – Появилась возможность принимать своевременные управленческие решения на базе актуальной и достоверной информации».

«11 лет назад мы начали сотрудничать с МТБанком, внедрив для них CRM-систему на базе SAP. К слову, это был первый проект в Беларуси по внедрению SAP CRM в банковском секторе, – отметил Павел Жилко, директор АтлантКонсалт. – Теперь же мы перевели МТБанк на последнюю версию системы SAP CRM EHP4, что повысило надежность системы и производительность персонала. Это не последний яркий проект, реализованный совместно. Мы продолжаем усиливать IT-инфраструктуру банка».

Далее в планах банка – оптимизация действующих и новых услуг, предоставляемых контакт-центром и собственной сетью.

SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 440 000 клиентов в 180 странах по всему миру. В 1992 был открыт офис SAP SE в Москве, сейчас количество сотрудников SAP CIS — около 1300 человек, компания представлена во всех странах СНГ. В 2012 году в Москве был открыт центр исследований и разработки SAP Labs, у которого также есть подразделение в Санкт-Петербурге.

SAP — единственный международный разработчик с Центром обработки данных в России, компания постоянно расширяет его мощности.

Более 29 лет SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию бизнеса на базе инновационных решений. В июле 2018 года в Москве был открыт Центр цифрового лидерства SAP — инновационный хаб для проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнерами.

Компания активно инвестирует в обучение, повышая компетенции и развивая экспертизу экосистемы. Более 130 вузов в России и СНГ получают бесплатный доступ к ПО SAP для реализации образовательных целей. С 2016 года в России и СНГ было открыто 17 SAP Next-Gen Lab, центров инноваций для студентов и молодых ИТ-специалистов.