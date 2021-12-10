Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО «АСБ Беларусбанк» на уровне В/В.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прогноз изменения рейтингов сохранен как «негативный».

Рейтинговое действие осуществлено на основании стабильной депозитной базы банка и сохранения качества активов на удовлетворительном уровне.

Международное агентство подчеркнуло лидирующие бизнес-позиции «Беларусбанка» на внутреннем рынке. Банк характеризуется наиболее диверсифицированным бизнесом в Беларуси и на его долю приходится более 40% совокупных активов, кредитов и депозитов клиентов банковского сектора.

Рейтинговое агентство полагает, что способность банка демонстрировать устойчивые финансовые показатели в период текущей экономической нестабильности будет очень важным фактором, который может позволить банку сохранить сильную бизнес-позицию в среднесрочной перспективе.

Прогноз «Негативный» по рейтингам «Беларусбанка» отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам.