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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
S&P GLOBAL ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСБАНКА С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ
17:33 10.12.2021
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО «АСБ Беларусбанк» на уровне В/В.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прогноз изменения рейтингов сохранен как «негативный».
Рейтинговое действие осуществлено на основании стабильной депозитной базы банка и сохранения качества активов на удовлетворительном уровне.
Международное агентство подчеркнуло лидирующие бизнес-позиции «Беларусбанка» на внутреннем рынке. Банк характеризуется наиболее диверсифицированным бизнесом в Беларуси и на его долю приходится более 40% совокупных активов, кредитов и депозитов клиентов банковского сектора.
Рейтинговое агентство полагает, что способность банка демонстрировать устойчивые финансовые показатели в период текущей экономической нестабильности будет очень важным фактором, который может позволить банку сохранить сильную бизнес-позицию в среднесрочной перспективе.
Прогноз «Негативный» по рейтингам «Беларусбанка» отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам.
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