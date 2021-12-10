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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ ЗАО «МТБАНК» 16 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДУТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
16:05 10.12.2021
16 декабря 2021 года состоите внеочередное очное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет об избрании ревизионной комиссии и внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
Кроме того, акционеры внесут изменения в договор.
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