16 декабря 2021 года состоите внеочередное очное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет об избрании ревизионной комиссии и внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».

Кроме того, акционеры внесут изменения в договор.