(Беларусь) продолжает расширять возможности оформления дистанционных услуг для частных предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты банка могут оформить кредит онлайн в белорусских рублях в системе Интернет-Банк.

Кредит можно оформить и получить за один рабочий день без посещения отделения банка. В рамках нового кредита клиентам доступна сумма до 35 тыс. белорусских рублей.

Продукт доступен частным предприятиям и индивидуальным предпринимателям – клиентам малого бизнеса. Предоставление обеспечения и поручительства не требуется.

«В рамках цифровой трансформации ВТБ (Беларусь) продолжает активно развивать дистанционные сервисы, для того чтобы клиенты банка в любой точке мира имели доступ к лучшим финансовым инструментам. Наш новый продукт позволит представителям бизнеса оперативно получить финансирование, не выходя из дома. Кредит онлайн станет удобным и универсальным решением для поддержки и развития малого бизнеса», – прокомментировала Виктория Смирнова, исполнительный директор банка.

Для того что стать клиентом банка ВТБ достаточно отправить заявку на открытие счета на сайте. После открытия текущего счета и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания клиент также получает полный доступ к мобильному приложению VTB Business.