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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-КРЕДИТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
13:14 10.12.2021
(Беларусь) продолжает расширять возможности оформления дистанционных услуг для частных предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты банка могут оформить кредит онлайн в белорусских рублях в системе Интернет-Банк.
Кредит можно оформить и получить за один рабочий день без посещения отделения банка. В рамках нового кредита клиентам доступна сумма до 35 тыс. белорусских рублей.
Продукт доступен частным предприятиям и индивидуальным предпринимателям – клиентам малого бизнеса. Предоставление обеспечения и поручительства не требуется.
«В рамках цифровой трансформации ВТБ (Беларусь) продолжает активно развивать дистанционные сервисы, для того чтобы клиенты банка в любой точке мира имели доступ к лучшим финансовым инструментам. Наш новый продукт позволит представителям бизнеса оперативно получить финансирование, не выходя из дома. Кредит онлайн станет удобным и универсальным решением для поддержки и развития малого бизнеса», – прокомментировала Виктория Смирнова, исполнительный директор банка.
Для того что стать клиентом банка ВТБ достаточно отправить заявку на открытие счета на сайте. После открытия текущего счета и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания клиент также получает полный доступ к мобильному приложению VTB Business.
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