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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧЕК КЛУБОВ


11:42 10.12.2021

ОАО «АСБ Беларусбанк» снижает размер вознаграждения за обслуживание карточек Клубов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 10 декабря текущего года по 31 января 2022 года оформление карточек Клубов в дистанционных каналах банка предлагается на следующих условиях:

35 рублей - для карточек Mastercard World Клуба «Карт-бланш» и возможность получить 0,5% от покупок на территории Беларуси, а также 1% от покупок за рубежом;

1 рубль - для карточек Mastercard Standard и БЕЛКАРТ-Maestro Клуба «Шчодры» и возможность совершать бесплатные переводы трем получателям (при недостижении объема безналичных операций по карточке Клуба в 200 рублей берется ежемесячное вознаграждение в размере 0,70 рубля);

8 рублей - для карточек Visa Classic Клуба #настарт и возврат 1% от покупок в интернет-магазинах;

7 рублей - для карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Maestro Клуба «Бархат», возможность мани-бэка 3% на операции в сети Евроторг и других крупных ритейлерах, 2,5% в аптеках Беларуси, а также 1% при совершении операций в ЕРИП.

Специальное предложение действует при оформлении каточек указанных Клубов в каналах дистанционного обслуживания (Интернет-банкинг, М-банкинг, инфокиоски, контакт-центр, сайт банка), а также при продлении срока действия этих карточек в Интернет-банкинге и М-банкинге Беларусбанка и оплате вознаграждения банка за обслуживание таких карточек в период действия настоящего специального предложения.
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