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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ОБНОВИЛ ТОРГОВУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ


09:48 10.12.2021

ЗАО «Альфа-Банк» обновило торговую платформу для инвестиций «Альфа-Инвест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь в ней появились push-уведомления, которые напомнят, исполнилась заявка или нет, покажут объемы спроса и предложения, торговый оборот.

Они помогут проконтролировать исполнение выставленных заявок, исполнение стоп-заявок, динамику цены актива или иные параметры — для реализации более сложных торговых стратегий.
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