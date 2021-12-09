ЗАО «Альфа-Банк» обновило торговую платформу для инвестиций «Альфа-Инвест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь в ней появились push-уведомления, которые напомнят, исполнилась заявка или нет, покажут объемы спроса и предложения, торговый оборот.

Они помогут проконтролировать исполнение выставленных заявок, исполнение стоп-заявок, динамику цены актива или иные параметры — для реализации более сложных торговых стратегий.