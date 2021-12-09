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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ЧЕТЫРЕХ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
18:00 09.12.2021
ЗАО «Цептер Банк» с 10 декабря 2021 года возобновило прием четырех вкладов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок по ним изменился.
Так, по вкладу «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составляет 12,00% годовых (BYN) по вкладу «Цептер Гармония +» на 95 дней - 14,00% годовых (BYN).
По онлайн вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка составляет 12,00% годовых (BYN) по онлайн вкладу «Цептер Smart Комфорт +» на 95 дней - 14,00% годовых (BYN).
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