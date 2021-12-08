|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТАРИФЫ ПО ПЕРЕВОДАМ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯТСЯ с 20 ДЕКАБРЯ
13:09 09.12.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 20 декабря 2021 года изменяет тарифы по переводам по номеру телефона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, плата за банковский перевод с использованием карточки (реквизитов карточки) отправителя, эмитированной банком, другими банками – резидентами Беларуси по номеру мобильного телефона на карточку получателя, эмитированной банком-резидентом Республики Беларусь составит 1,2% от суммы перевода, минимум 1,8 рублей.
Плата за банковский перевод с использованием карточки (реквизитов карточки) отправителя, эмитированной банком, другими банками – резидентами Беларуси, и реквизитов карточки получателя, эмитированной банком-резидентом Республики Беларусь, или номера мобильного телефона получателя (с перечислением по указанным получателем реквизитам карточки получателя, эмитированной банком-резидентом Республики Беларусь), совершенный через веб-порталы партнеров банка составит:
www.mts.by, https://dengi.mts.by, мобильные приложения «МТС Деньги» и «Мой МТС» - 1,5% от суммы перевода, минимум 49 копеек;
https://www.kufar.by/ - 1,5% от суммы перевода, минимум 99 копеек;
https://p2p.rrb.by/ - 1,5% от суммы перевода, минимум 1 рубль;
www.myfin.by - 1,19% от суммы перевода, минимум 99 копеек.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2021
Курсы в банках
на 09.12.2021
Конвертация в банках
на 09.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте