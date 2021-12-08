ОАО «Банк БелВЭБ» с 20 декабря 2021 года изменяет тарифы по переводам по номеру телефона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, плата за банковский перевод с использованием карточки (реквизитов карточки) отправителя, эмитированной банком, другими банками – резидентами Беларуси по номеру мобильного телефона на карточку получателя, эмитированной банком-резидентом Республики Беларусь составит 1,2% от суммы перевода, минимум 1,8 рублей.

Плата за банковский перевод с использованием карточки (реквизитов карточки) отправителя, эмитированной банком, другими банками – резидентами Беларуси, и реквизитов карточки получателя, эмитированной банком-резидентом Республики Беларусь, или номера мобильного телефона получателя (с перечислением по указанным получателем реквизитам карточки получателя, эмитированной банком-резидентом Республики Беларусь), совершенный через веб-порталы партнеров банка составит:

www.mts.by, https://dengi.mts.by, мобильные приложения «МТС Деньги» и «Мой МТС» - 1,5% от суммы перевода, минимум 49 копеек;

https://www.kufar.by/ - 1,5% от суммы перевода, минимум 99 копеек;

https://p2p.rrb.by/ - 1,5% от суммы перевода, минимум 1 рубль;

www.myfin.by - 1,19% от суммы перевода, минимум 99 копеек.