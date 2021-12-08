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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»
10:37 09.12.2021
Одобрен проект изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белинвестбанк» на состоявшемся заседании наблюдательного совета финучреждения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения внесены в связи с необходимостью приведения его в соответствие с изменениями Устава Белинвестбанка. В частности, закреплена норма, предусматривающая порядок информирования акционеров при проведении общих собраний акционеров. Способ извещения лиц, имеющих право на участие в нем, – размещение соответствующей информации на официальном интернет-сайте банка в интернете.
Кроме того, одобрены проекты изменений в Положение о наблюдательном совете, а также в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белинвестбанк». Изменения вносятся в связи с необходимостью приведения Положений в соответствие с требованиями Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных».
Проекты изменений в Кодекс корпоративного управления, Положение о наблюдательном совете и Положение о ревизионной комиссии будут вынесены на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Белинвестбанк».
Для приведения в соответствие с нормами законодательства утверждены изменения в Политику исключения конфликта интересов, сфер и условий его возникновения и мер по их выявлению и урегулированию в ОАО «Белинвестбанк».
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