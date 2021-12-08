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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ, ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
09:36 09.12.2021
"Франсабанк" ОАО изменило процентные ставки по вновь открываемым банковским вкладам для физических лиц в белорусских рублях, долларах США и евро.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу "Комфортный" на 185 дней теперь действует ставка 17,0% годовых и онлайн-вкладу "Комфортный" на 275 дней — 17,25% годовых.
По безотзывному вкладу "Верный расчет" и онлайн-вклад "Верный расчет" на 185 дней — 17,0% годовых.
По отзывному вкладу "Результтативный" на 45 дней — 11,0% годовых, на 95 дней — 13,0% годовых, на 185 дней — 14,5% годовых, на 385 дней — 15,0% годовых, на 735 дней — 15,0% годовых.
По вновь открываемым банковским вкладам для физических лиц "Результативный" на 45 дней в евро действует процентная ставка в размере 1,0% годовых, в долларах США - 1,5% годовых.
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