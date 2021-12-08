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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЖИТЕЛЯМ БОБРУЙСКА В СБЕР БАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ КАРТУ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ БОНУСАМИ


17:53 08.12.2021

ОАО «Сбер Банк» усовершенствовало «Карту с большими бонусами» для жителей Бобруйска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, карта уже доступна для оформления в подразделении банка на улице Пушкина, 172.

Эксклюзивное предложение Сбер Банка адресовано именно жителям Бобруйска. Только в этом городе теперь можно оформить «Карту с большими бонусами» на специальных условиях, в том числе с повышенным мани-бэком за все покупки и дополнительным – в популярных объектах города.

При оформлении карты в Бобруйске предусмотрен повышенный мани-бэк в 1,5% от каждой покупки (на полпроцента выше, чем в других городах), за исключением расчетов в супермаркетах. Повышенный мани-бэк 1,5% действует до 1 марта 2022 г., после 1 марта – 1%.

Стоимость обслуживания каждой категории составляет 1 рубль в месяц, а супермаркетов – 2 рубля. В течение первых двух месяцев «Супермаркеты» подключаются бесплатно.

При оформлении «Карты с большими бонусами» в Бобруйске выпуск и обслуживание будут бесплатными до 1 апреля 2022 года. Но потом тоже можно обойтись без ежемесячной платы в 3 BYN, если оплачивать картой покупки на 450 рублей в месяц.
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