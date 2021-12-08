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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ В ДЕРЕВНЕ БОРОВЛЯНЫ КАССУ № 23
17:05 08.12.2021
ОАО «СтатусБанк» 10 декабря 2021 г. открывает кассу № 23 в деревне Боровляны (Минская область, Минский р-н, Боровлянский с/с, 43). Об этом сообщает пресс-служба банка.
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