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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


15:05 08.12.2021

ОАО «Банк Дабрабыт» с 8 декабря 2021 года изменяет размер процентных ставок по вновь заключаемым (переоформляемым на новый срок) договорам срочных банковских вкладов (депозитов).

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Хуткi» с ежедневной капитализацией на срок от 2 месяцев и «Шчодры» на срок от 3 месяцев ставка составляет 15,5% годовых в белорусских рублях, 4,3% годовых в долларах США,3% годовых в евро и 9% годовых в российских рублях.

По депозитам «Цудоўны» с дополнительным процентным доходом на срок 35 дней и «Добры месяц» на срок 35 дней ставка составляет 8,5% годовых в белорусских рублях, 1,25% годовых в долларах США, 1,2% годовых в евро и 5% годовых в российских рублях.
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