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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ


11:17 08.12.2021

Определены победители и призеры ежегодного конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов.

Участвовать в конкурсе имели возможность представители всех вузов страны, а также организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования. Всего в 2021 году на конкурс было представлено 67 работ (в 2020 году – 40 работ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, победителем в номинации ”Конкурсные работы студентов и магистрантов“ стала студентка Белорусского государственного экономического университета Нина Стома, представившая работу ”Управление интеллектуальными ресурсами инновационно-активных предприятий: драйвер инновационного развития Республики Беларусь в условиях цифровой трансформации экономики“.

Второе место завоевала студентка Белорусского государственного университета Николь Черевко за работу на тему ”Методика внедрения эффективной системы мотивации специалистов розничного бизнеса банка“.

Третье место присуждено студентке Брестского государственного технического университета Маргарите Ровнейко за работу ”Франчайзинг: актуальные вопросы современной бизнес-технологии“.

В номинации ”Конкурсные работы аспирантов“ победителем стала аспирантка Белорусского государственного экономического университета Александра Стрижевич с работой ”Транспарентность центрального банка: эффективный подход в современных условиях“.

Второе место у аспирантки Белорусского государственного экономического университета Елены Русак за работу ”Кешбэк в Республике Беларусь: учетный, экономический и правовой аспекты“.

Третье место присуждено аспирантке Полесского государственного университета Ольге Король за работу ”Особенности функционирования финансовых рынков стран – членов ЕАЭС в условиях формирования общего финансового рынка“.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и денежными премиями от Национального банка: по 1000 белорусских рублей – победителям в каждой номинации; по 700 белорусских рублей – призерам конкурса, занявшим второе место; по 500 белорусских рублей – призерам конкурса, занявшим третье место.

В 2021 году победители и призеры конкурса были определены по итогам первого этапа конкурса на основании оценок, выставленных членами экспертного совета. Традиционный второй этап, во время которого финалисты представляют и защищают свои конкурсные работы на заседании экспертного совета, было решено не проводить в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Конкурс на лучшую работу по экономической тематике проводится с 2014 года Национальным банком при поддержке Министерства образования. Основными задачами конкурса являются повышение интереса молодежи к научно-исследовательской деятельности по финансовым дисциплинам и популяризация знаний в области финансов и экономики.
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