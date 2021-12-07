|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС APPLE PAY
10:12 08.12.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» запустило сервис Apple Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, сервис позволяет производить оплату смартфоном, часами или отпечатком.
Новая версия мобильного приложения UP с автоматическим подключением платежной карты к Apple Pay (In-App Provisioning) будет распространяться на пользователей постепенно и может быть недоступна в текущий момент.
До момента обновления приложения необходимо добавить свою платежную карту в Wallet вручную.
В дальнейшем Банк БелВЭБ планирует расширить список предлагаемых клиентам сервисов бесконтактных платежей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2021
Курсы в банках
на 07.12.2021
Конвертация в банках
на 07.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте