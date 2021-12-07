БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС APPLE PAY

10:12 08.12.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» запустило сервис Apple Pay. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, сервис позволяет производить оплату смартфоном, часами или отпечатком. Новая версия мобильного приложения UP с автоматическим подключением платежной карты к Apple Pay (In-App Provisioning) будет распространяться на пользователей постепенно и может быть недоступна в текущий момент. До момента обновления приложения необходимо добавить свою платежную карту в Wallet вручную. В дальнейшем Банк БелВЭБ планирует расширить список предлагаемых клиентам сервисов бесконтактных платежей.