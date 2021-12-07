ЗАО «Альфа-Банк» представило сервис для чаевых «нетмонет».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он позволяет их оставить, даже когда в кармане нет наличных: достаточно сканировать QR-код официанта, и сумма моментально поступит на его карту.

Для того чтобы подключиться к “нетмонет”, сотруднику кафе или ресторана достаточно иметь карту Альфы. Для новых клиентов банк предлагает льготный период 6 месяцев на обслуживание Пакета решений Smart Classic. При этом у отправителя чаевых может быть карта любого банка.

Чаевые можно оставить по QR-коду работника без скачивания каких-либо дополнительных приложений. После перехода нужно выбрать сумму из предложенных или ввести собственную, затем оплатить через Apple Pay, Samsung Pay или по номеру карты. По желанию, здесь можно оставить и отзыв.

Деньги приходят на карту работника в момент отправления с вычетом комиссии в 5%. Все поступления получатель чаевых может посмотреть в личном кабинете пользователя.

Сервисом уже можно воспользоваться в некоторых ресторанах и кафе Минска. В планах подключить отели, салоны красоты, барбершопы, службы доставки и другие компании.