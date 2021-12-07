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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ЦЕПТЕР БАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕН ПРИЕМ ДВУХ НОВЫХ ВКЛАДОВ ПО БЕЛОРУССКИМ РУБЛЯМ
16:52 07.12.2021
ЗАО «Цептер Банк» с 7 декабря 2021 года временно приостанавливает прием новых вкладов «Цептер Аккорд +» и «Цептер Smart Стандарт» по белорусским рублям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, все остальные условия по этим вкладам, в частности, процентные ставки в долларах и евро по вкладу «Цептер Smart Стандарт» остаются без изменений.
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