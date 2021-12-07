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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПЦ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ СЕРВИС, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОПЕРАТИВНО УЗНАВАТЬ БАЛАНС КАРТОЧКИ


15:49 07.12.2021

Банковский процессинговый центр (БПЦ) запустил новый клиентский сервис, позволяющий оперативно получать информацию о балансе карточки с помощью автоматизированной системы Interactive Voice Response (IVR).

Воспользоваться им могут клиенты 7 банков: Беларусбанк, Белагропромбанк, Франсабанк, Банк «Решение», Паритетбанк, Цептер Банк и БТА Банк.

Теперь узнать о состоянии счета можно, позвонив по номеру (+375-17) 299-25-23 с мобильного телефона, который клиент банка указал в анкете при оформлении банковской платежной карточки и ввести последние 4 цифры номера карты.

Удобство сервиса в том, что не нужно ждать в очереди соединения с оператором. Даже в пиковое время связаться с интерактивным голосовым автоответчиком можно за несколько секунд. IVR позволяет поочередно проверить баланс сразу нескольких ваших карточек, если они выпущены банками-клиентами процессингового центра. Обязательная аутентификация держателя осуществляется автоматически по номеру мобильного. Если же номер телефона не определился в базе данных или в случае неверно введенных четырех последних цифр номера карточки, если срок действия карточки истек или она находится в стоп-списке, IVR соединит держателя со специалистом Службы сервиса клиентов.

Стоимость звонка – по тарифам оператора связи.
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