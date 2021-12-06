В Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк», внесены изменения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения затрагивают продукты и услуги для физических лиц.

Так, из сборника исключена оплата за выпуск и перевыпуск карточки Maestro «Детская» в связи с прекращением ее эмиссии.

Перевыпустить действующую карточку Maestro «Детская» в случае ее повреждения, утраты (хищения) и (или) ПИНа, утраты потребительских свойств карточки, смены фамилии владельца можно будет в соответствии с действующими карточными продуктами. Например, сегодня оформить Детскую карту можно на базе карточек Visa Classic в одной из четырех валют: белорусских рублях, долларах США, евро или российских рублях. Карточки имеют два ярких дизайна и изготовлены из прозрачного пластика. На одной из них веселые привидения покрыты специальной флуоресцентной краской, что позволяет им светится в темноте.

Заказать карточку можно дистанционно или в любом офисе Белинвестбанка. Но в мобильном приложении и интернет-банкинге это можно сделать по более привлекательной цене: стоимость Детской карты составит 14 BYN вместо 18 BYN. Стоит отметить, что при оформлении карточки в белорусских рублях можно заказать бесплатную дополнительную карточку Белкарт-Премиум или Белкарт-Премиум-Maestro.

В сборнике также установлена плата за зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке с банковских платежных карточек, эмитированных банками-нерезидентами Беларуси, на электронные кошельки сервиса «Оплати». Плата за такие операции установлена в размере 1,5% (минимум 1 белорусский рубль).

Пополнение электронного кошелька сервиса «Оплати» с платежных карточек, эмитированных банками-резидентами Беларуси, по-прежнему будет бесплатным.

Изменения вступают в силу поэтапно: пункт 1 – с 20 декабря 2021 года; пункт 2 – с 10 декабря 2021 года.