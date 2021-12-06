ОАО «АСБ Беларусбанк» продлевает действие заявлений на перечисление пенсий (пособий) на открытые счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заявления, срок по которым истекает с 1 января 2022 г. по 1 апреля 2022 г., продлены в автоматическом режиме на один год (без личного обращения гражданина).

В связи с этим нет необходимости в посещении отделения банка с целью продления действия заявления о перечислении пенсии (пособия).