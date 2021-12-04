|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ
17:25 06.12.2021
ОАО «Белгазпромбанк» предлагает новые условия кредитования покупки автомобиля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 6 декабря 2021 года кредит на новый автомобиль по программе «АвтоКредит 8,8» можно оформить по ставке 8,8% годовых.
Срок погашения кредита - 10 лет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2021
Курсы в банках
на 06.12.2021
Конвертация в банках
на 06.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте