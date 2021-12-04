БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ

17:25 06.12.2021 ОАО «Белгазпромбанк» предлагает новые условия кредитования покупки автомобиля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 6 декабря 2021 года кредит на новый автомобиль по программе «АвтоКредит 8,8» можно оформить по ставке 8,8% годовых. Срок погашения кредита - 10 лет.