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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ
16:41 06.12.2021
ЗАО «Альфа-Банк» предлагает депозит «Альфа-Сейф».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад можно пополнять или снимать с него деньги, не расторгая договор и не теряя доход на пересчете процентов.
Обязательным условием поддержания данного депозита является постоянное хранение на нем как минимум 50 BYN.
Максимальный процент (12% годовых) начисляется на минимальную сумму по счету за месяц, на оставшуюся часть — 3% годовых.
Открыть Альфа-Сейф можно в отделении. Пополнить, закрыть или частично вывести деньги — в отделениях и через онлайн-чат банка.
Срок депозита — 6 месяцев с возможностью продления.
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