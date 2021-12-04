ЗАО «Альфа-Банк» предлагает депозит «Альфа-Сейф».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад можно пополнять или снимать с него деньги, не расторгая договор и не теряя доход на пересчете процентов.

Обязательным условием поддержания данного депозита является постоянное хранение на нем как минимум 50 BYN.

Максимальный процент (12% годовых) начисляется на минимальную сумму по счету за месяц, на оставшуюся часть — 3% годовых.

Открыть Альфа-Сейф можно в отделении. Пополнить, закрыть или частично вывести деньги — в отделениях и через онлайн-чат банка.

Срок депозита — 6 месяцев с возможностью продления.