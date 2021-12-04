ОАО «Белагропромбанк» установило прямые корреспондентские отношения с банком Китайской Народной Республики.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, корреспондентские счета на имя ОАО «Белагропромбанк» были открыты китайским банком 2 декабря 2021 года.

Установление сотрудничества в области расчетов с китайским банком расширяет возможности клиентов ОАО «Белагропромбанк» по ведению бизнеса в этом регионе. Наличие прямых корреспондентских счетов позволит клиентам банка, как юридическим, так и физическим лицам, проводить расчеты с деловыми партнерами и контрагентами, находящимися на территории Китайской Народной Республики, в том числе и в местной валюте, в максимально короткие сроки и с минимальными издержками.