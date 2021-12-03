ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПЕРВЫЙ ОФИС НОВОГО ФОРМАТА СБЕР БАНКА ОТКРЫЛСЯ В ОРШЕ


09:58 06.12.2021

Первый новоформатный офис ОАО «Сбер Банк» открылся в Орше (ул. Островского 2В).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он обустроен и оформлен в соответствии с философией обновленного бренда: безбарьерная среда, коворкинг, электронные кассиры и безбумажное пространство с заботой об экологии. Такие же отделения в будущем появятся и в других городах.

Для Сбер Банка это первое отделение после презентации нового стиля в ноябре 2021 года. Прежде всего оно более универсальное, цифровое и eco-friendly – дружелюбнее к экологии. Внутри – «безбумажный офис», где почти не используется бумага: специалисты предлагают подписать цифровые документы на планшете. Рядом установлен контейнер для сбора использованных батареек.

В банковском отделении отсутствуют привычные кассы. Вместо них работают электронные кассиры – устройства для работы с наличными деньгами. Это значит, что у одного и того же специалиста можно оформить документы и провести операцию с наличными.

Для бизнес-клиентов продумано специальное пространство: есть несколько оборудованных всем необходимым мест, чтобы комфортно устроиться за компьютером и поработать в центре города.

Банковское отделение также включает в себя круглосуточную зону 24/7. В ней инфокиоск и два банкомата с возможностью обмена валюты и приема/выдачи наличных.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2021
валюта курс
EUR 2.8702
USD 2.5448
RUB 3.4543
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8702 -0.0093
USD 2.5448 +0.001
RUB 3.4543 +0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8620 2.8720
USD 2.5360 2.5440
RUB 3.4360 3.4480
подробнее

Конвертация в банках
на 06.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1320
EUR/RUB 83.0000 83.6000
USD/RUB 73.6000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте