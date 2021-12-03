|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЕРВЫЙ ОФИС НОВОГО ФОРМАТА СБЕР БАНКА ОТКРЫЛСЯ В ОРШЕ
09:58 06.12.2021
Первый новоформатный офис ОАО «Сбер Банк» открылся в Орше (ул. Островского 2В).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он обустроен и оформлен в соответствии с философией обновленного бренда: безбарьерная среда, коворкинг, электронные кассиры и безбумажное пространство с заботой об экологии. Такие же отделения в будущем появятся и в других городах.
Для Сбер Банка это первое отделение после презентации нового стиля в ноябре 2021 года. Прежде всего оно более универсальное, цифровое и eco-friendly – дружелюбнее к экологии. Внутри – «безбумажный офис», где почти не используется бумага: специалисты предлагают подписать цифровые документы на планшете. Рядом установлен контейнер для сбора использованных батареек.
В банковском отделении отсутствуют привычные кассы. Вместо них работают электронные кассиры – устройства для работы с наличными деньгами. Это значит, что у одного и того же специалиста можно оформить документы и провести операцию с наличными.
Для бизнес-клиентов продумано специальное пространство: есть несколько оборудованных всем необходимым мест, чтобы комфортно устроиться за компьютером и поработать в центре города.
Банковское отделение также включает в себя круглосуточную зону 24/7. В ней инфокиоск и два банкомата с возможностью обмена валюты и приема/выдачи наличных.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2021
Курсы в банках
на 06.12.2021
Конвертация в банках
на 06.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте