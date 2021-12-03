Первый новоформатный офис ОАО «Сбер Банк» открылся в Орше (ул. Островского 2В).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он обустроен и оформлен в соответствии с философией обновленного бренда: безбарьерная среда, коворкинг, электронные кассиры и безбумажное пространство с заботой об экологии. Такие же отделения в будущем появятся и в других городах.

Для Сбер Банка это первое отделение после презентации нового стиля в ноябре 2021 года. Прежде всего оно более универсальное, цифровое и eco-friendly – дружелюбнее к экологии. Внутри – «безбумажный офис», где почти не используется бумага: специалисты предлагают подписать цифровые документы на планшете. Рядом установлен контейнер для сбора использованных батареек.

В банковском отделении отсутствуют привычные кассы. Вместо них работают электронные кассиры – устройства для работы с наличными деньгами. Это значит, что у одного и того же специалиста можно оформить документы и провести операцию с наличными.

Для бизнес-клиентов продумано специальное пространство: есть несколько оборудованных всем необходимым мест, чтобы комфортно устроиться за компьютером и поработать в центре города.

Банковское отделение также включает в себя круглосуточную зону 24/7. В ней инфокиоск и два банкомата с возможностью обмена валюты и приема/выдачи наличных.