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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРОСТАВЛЕНИЮ ОСНОВНОЙ ПЕЧАТИ БАНКА ВТБ ДОКУМЕНТОВ
18:03 03.12.2021
Изменен перечень документов, обязательных к проставлению основной печати ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 декабря 2021 года проставление основной печати банка не является обязательным (за исключением случаев, предусмотренных законодательством или условиями заключаемых сделок) на следующих документах:
акты, счета, счета-фактуры, счета-протоколы;
платежные поручения, платежные требования;
товарно-транспортные накладные, товарные накладные;
письменные требования при изъятии дубликатов ключей;
исходящие письма, оформленные на фирменном бланке;
протоколы тестирования, протоколы согласования цен;
страховые полисы;
договоры (контракты) и соглашения (включая заявления-соглашения), приложения и дополнительные соглашения к ним.
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