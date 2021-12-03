БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРОСТАВЛЕНИЮ ОСНОВНОЙ ПЕЧАТИ БАНКА ВТБ ДОКУМЕНТОВ

18:03 03.12.2021 Изменен перечень документов, обязательных к проставлению основной печати ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 декабря 2021 года проставление основной печати банка не является обязательным (за исключением случаев, предусмотренных законодательством или условиями заключаемых сделок) на следующих документах: акты, счета, счета-фактуры, счета-протоколы; платежные поручения, платежные требования; товарно-транспортные накладные, товарные накладные; письменные требования при изъятии дубликатов ключей; исходящие письма, оформленные на фирменном бланке; протоколы тестирования, протоколы согласования цен; страховые полисы; договоры (контракты) и соглашения (включая заявления-соглашения), приложения и дополнительные соглашения к ним.