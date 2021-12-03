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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ЗАПУСТИЛ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ ПО ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ С ДОСТУПОМ НА БИРЖУ


17:15 03.12.2021

ОАО «Банк Дабрабыт» запустило для физических лиц онлайн-площадку для покупки и продажи валюты «Дабрабыт.Трейдер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис "Дабрабыт.Трейдер" предоставляет возможность совершать валютно-обменные операции онлайн по курсу, максимально приближенному к рыночному. С 10 до 13 часов в будние дни система выставляет стоимость валют, опираясь на котировки, транслирующиеся напрямую с БВФБ (именно в эти часы работает биржа). Информация об изменении курсов конверсии иностранных валют поступает с международного торговых площадок. Исходя из этих данных, Банк Дабрабыт выставляет собственный курс с минимальной разницей между ценой покупки и продажи.

Курсы на площадке "Дабрабыт.Трейдер" меняются практически ежесекундно. Вся система полностью автоматизирована, большинство сделок закрывается за считанные мгновения. Во время работы биржи сами участники торгов определяют валютные котировки, а алгоритмы площадки анализируют завершенные сделки и выбирают самый выгодный курс. Сделки свыше 1000 долларов США автоматически закрываются на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Сделки на площадке "Дабрабыт.Трейдер" можно совершать по рабочим дням с 9 до 17 часов, а с учетом котировок БВФБ – с 10 до 13 часов. Подключиться к виртуальному обменному пункту можно с любого компьютера, имеющего выход в интернет.
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EUR 2.8702
USD 2.5448
RUB 3.4543
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Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8702 -0.0093
USD 2.5448 +0.001
RUB 3.4543 +0.0152
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Курсы в банках
на 03.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8650 2.8710
USD 2.5350 2.5430
RUB 3.4400 3.4500
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Конвертация в банках
на 03.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1320
EUR/RUB 83.1000 83.4000
USD/RUB 73.6000 73.9000
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