ОАО «Банк Дабрабыт» запустило для физических лиц онлайн-площадку для покупки и продажи валюты «Дабрабыт.Трейдер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис "Дабрабыт.Трейдер" предоставляет возможность совершать валютно-обменные операции онлайн по курсу, максимально приближенному к рыночному. С 10 до 13 часов в будние дни система выставляет стоимость валют, опираясь на котировки, транслирующиеся напрямую с БВФБ (именно в эти часы работает биржа). Информация об изменении курсов конверсии иностранных валют поступает с международного торговых площадок. Исходя из этих данных, Банк Дабрабыт выставляет собственный курс с минимальной разницей между ценой покупки и продажи.

Курсы на площадке "Дабрабыт.Трейдер" меняются практически ежесекундно. Вся система полностью автоматизирована, большинство сделок закрывается за считанные мгновения. Во время работы биржи сами участники торгов определяют валютные котировки, а алгоритмы площадки анализируют завершенные сделки и выбирают самый выгодный курс. Сделки свыше 1000 долларов США автоматически закрываются на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Сделки на площадке "Дабрабыт.Трейдер" можно совершать по рабочим дням с 9 до 17 часов, а с учетом котировок БВФБ – с 10 до 13 часов. Подключиться к виртуальному обменному пункту можно с любого компьютера, имеющего выход в интернет.