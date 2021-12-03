|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯТСЯ
16:25 03.12.2021
С 17 декабря 2021 года изменяются общие условия предоставления оформляемого в офисах ОАО "Банк БелВЭБ" овердрафтного кредита и овердрафтного кредита по программе «Яркая кредитка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменение касается закрепления в общих условиях права банка отказаться от предоставления кредита при наличии у кредитополучателя просроченной задолженности по любому кредитному договору, заключенному с банком.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2021
Курсы в банках
на 03.12.2021
Конвертация в банках
на 03.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте