БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯТСЯ

16:25 03.12.2021 С 17 декабря 2021 года изменяются общие условия предоставления оформляемого в офисах ОАО "Банк БелВЭБ" овердрафтного кредита и овердрафтного кредита по программе «Яркая кредитка». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменение касается закрепления в общих условиях права банка отказаться от предоставления кредита при наличии у кредитополучателя просроченной задолженности по любому кредитному договору, заключенному с банком.