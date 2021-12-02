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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ ИНВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ
11:09 03.12.2021
ЗАО «Цептер Банк» с 3 декабря 2021 года повышает процентные ставки по двум депозитам в долларах США для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 4,1% годовых.
По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка составит 4,1% годовых.
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