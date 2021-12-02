БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ ИНВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ

11:09 03.12.2021 ЗАО «Цептер Банк» с 3 декабря 2021 года повышает процентные ставки по двум депозитам в долларах США для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 4,1% годовых. По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка составит 4,1% годовых.