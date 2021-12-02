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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОМ РАЗВИТИЯ ГОСПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ В 2021 ГОДУ СОСТАВИТ 1,463 МЛРД РУБЛЕЙ


17:40 02.12.2021

Общий объем финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2021 году составит 1,463 млрд. рублей в эквиваленте. Об этом говорится в постановлении правительства № 674 от 26.11.2021, которым внесены изменения в план финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служб Банка развития, объем финансирования мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) в рамках указа № 146 от 2 апреля 2015 года, увеличен на 184,4 млн рублей - до 914,4 млн рублей.

При этом во втором полугодии 2021 г. финансирование в сумме 184,4 млн рублей будет осуществляться по мере получения ресурсов Банком развития по следующим направлениям: финансирование поставки техники и оборудования организациям АПК и сельскохозяйственным организациям – до 154,4 млн рублей, пассажирского транспорта – до 30 млн рублей.
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