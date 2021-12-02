БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНВАЛЮТЕ

15:15 02.12.2021 ОАО "Банк БелВЭБ" изменило процентные ставки по депозитам для физических лиц в белорусских рублях, долларах США евро и российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 2 декабря 2021 года установлены следующие размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам следующих вкладов: процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в белорусских рублях на 3 месяца составляет 11,2% годовых, на 7 месяцев – 14,8%, на 13 месяцев - 15,9%, на 24 месяца - 16,0%; процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в евро на 3 месяца - 2,5%, на 7 месяцев – 3,3%, на 13 месяцев - 4,0%, на 24 месяца - 4,2%; процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в долларах США на 3 месяца - 3,4%, на 7 месяцев – 4,2%, на 13 месяцев - 5,1%, на 24 месяца - 5,1%; процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в российских рублях на 3 месяца - 7,3%, на 7 месяцев – 8,9%, на 13 месяцев - 10,6%, на 24 месяца - 10,6%.