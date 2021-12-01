С 7 декабря 2021 вступят в силу внесенные в Правила обслуживания физических лиц в ОАО «Белорусский народный банк» изменения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, обновлены форма согласия на обработку персональных данных (Приложение 1.4) и форма отзыва согласия на обработку персональных данных (Приложение 1.5).

Кроме того, для всех клиентов БНБ-Банка бесплатно открывается текущий (расчетный) банковский счет «Баланс» в белорусских рублях для зачисления мани-бэка и других бонусов от банка при регистрации или наличии регистрации в приложении i'mbanking.by.

По усмотрению банка мани-бэк или другие бонусы могут быть зачислены и на любой другой открытый счет клиента (раздел III п.3.12).

Зачисление мани-бэка для держателей цифровой карточки «1-2-3» происходит ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.