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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ В БНБ-БАНКЕ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
10:17 02.12.2021
С 7 декабря 2021 вступят в силу внесенные в Правила обслуживания физических лиц в ОАО «Белорусский народный банк» изменения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, обновлены форма согласия на обработку персональных данных (Приложение 1.4) и форма отзыва согласия на обработку персональных данных (Приложение 1.5).
Кроме того, для всех клиентов БНБ-Банка бесплатно открывается текущий (расчетный) банковский счет «Баланс» в белорусских рублях для зачисления мани-бэка и других бонусов от банка при регистрации или наличии регистрации в приложении i'mbanking.by.
По усмотрению банка мани-бэк или другие бонусы могут быть зачислены и на любой другой открытый счет клиента (раздел III п.3.12).
Зачисление мани-бэка для держателей цифровой карточки «1-2-3» происходит ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.
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