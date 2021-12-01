«Франсабанк» ОАО с 1 декабря 2021 года изменило ставки по отдельным вкладам для физлиц в белорусских рублях.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для отзывного вклада «Результативный» на 185 дней ставка установлена в размере 15,0% годовых.

Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 45 дней - 14,0% годовых, на 95 дней - 15,0% годовых. Такие же ставки установлены и для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет».

Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 15,0%годовых, на 125 дней – 15,5% годовых.

Для безотзывного онлайн-вклада «Комфортный» на 95 дней - 15,0%годовых.