БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО РЯДУ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ

15:05 01.12.2021 ОАО «Белагропромбанк» с 1 декабря 2021 года изменило размер процентных ставок по ряду розничных кредитных продуктов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в том числе изменены ставки партнерских кредитов «Легкие покупки».