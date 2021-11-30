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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
10:55 01.12.2021
ОАО «Сбер Банк» предлагает новый потребительский кредит «365 дней».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предлагается под ставку 19,0% годовых.
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