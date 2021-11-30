БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ ПАКЕТЫ УСЛУГ «БИЗНЕС-СТАРТ» И «БИЗНЕС-КУРС»

09:46 01.12.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» расширило пакеты услуг для индивидуальных предпринимателей «Бизнес-Старт» и «Бизнес-Курс». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, пакеты дополнены услугой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», а также банковскими переводами, направленными по данной системе. Соответствующие изменения будут действовать с 1 декабря 2021 года. Кроме того, в пакеты включен сервис «Предоставление доступа к интернет-ресурсу РБК Pro». Вместе с тем услуга «Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его счет наличных денежных средств, сдаваемых самоносом (за исключением ранее полученных со счета): в белорусских рублях» исключена. Линейка пакетов услуг для юридических лиц дополнена возможностью проведения банковских переводов, направленных с использованием мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес».