БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ КРЕДИТОВ В СТАТУСБАНКЕ 1 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ

17:35 30.11.2021 С 1 декабря 2021 г. процентные ставки по ряду кредитов в ОАО «СтатусБанк» изменятся. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредитам «Покупки лайт» и «Покупки лайт онлайн» ставка составит 13,71%, по кредитам «Удобный», «Удобный онлайн», «Ваши деньги Комфорт», «Овердрафт зарплатный» - 20,55%. Кроме того, с 1 декабря 2021 года кредиты «Ваши деньги» и «Ваши деньги Комфорт» будут оформляться без подтверждения дохода, вне зависимости от суммы кредита. Остальные условия кредитования остаются без изменений.