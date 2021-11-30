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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ КРЕДИТОВ В СТАТУСБАНКЕ 1 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ
17:35 30.11.2021
С 1 декабря 2021 г. процентные ставки по ряду кредитов в ОАО «СтатусБанк» изменятся.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредитам «Покупки лайт» и «Покупки лайт онлайн» ставка составит 13,71%, по кредитам «Удобный», «Удобный онлайн», «Ваши деньги Комфорт», «Овердрафт зарплатный» - 20,55%.
Кроме того, с 1 декабря 2021 года кредиты «Ваши деньги» и «Ваши деньги Комфорт» будут оформляться без подтверждения дохода, вне зависимости от суммы кредита.
Остальные условия кредитования остаются без изменений.
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