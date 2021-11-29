БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 8 ДЕКАБРЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ НОВЫЕ РЕДАКЦИИ НЕКОТОРЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ)

09:59 30.11.2021 С 8 декабря 2021 года вступят в силу новые редакции некоторых регулирующих документов ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, речь идет про отдельные условия зарплатного обслуживания с использованием банковских платежных карточек, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). Кроме того, изменения касаются договоров об использовании карточки и на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания.