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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 8 ДЕКАБРЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ НОВЫЕ РЕДАКЦИИ НЕКОТОРЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
09:59 30.11.2021
С 8 декабря 2021 года вступят в силу новые редакции некоторых регулирующих документов ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, речь идет про отдельные условия зарплатного обслуживания с использованием банковских платежных карточек, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
Кроме того, изменения касаются договоров об использовании карточки и на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания.
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