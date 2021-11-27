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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЕ БАНКИ НА 2022 ГОД


17:13 29.11.2021

Национальный банк Беларуси определил системно значимые банки на 2022 год «с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к группе системной значимости I отнесены ОАО ”АСБ Беларусбанк“, ОАО ”Белагропромбанк“, ”Приорбанк“ ОАО, ОАО ”Сбер Банк“, ОАО ”Банк БелВЭБ“, ОАО ”Белинвестбанк“.

К группе системной значимости II отнесены ОАО ”Белгазпромбанк“, ЗАО ”Альфа-Банк“, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО ”МТБанк“, ОАО ”Банк Дабрабыт“.

В течение 2022 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.
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