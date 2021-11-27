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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ И ИП В ДЕПОЗИТЫ СБЕРБАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ 6 ДЕАБРЯ
16:58 29.11.2021
С 6 декабря 2021 года вступят в силу дополнения к Условиям привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банковские вклады (депозиты) в ОАО «БПС-Сбербанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменено наименование банка в связи с ребрендингом, а также изменены условия договоров с капитализацией процентов. В частности, предусмотрено превышение максимальной суммы депозита за счет причисленных ко вкладу процентов.
Кроме того, предусмотрено право банка отказать клиенту в заключении договора банковского вклада (депозита), если сумма по всем договорам одного наименования депозита в соответствующей валюте договора превышает 10 000 000 белорусских рублей, 3 000 000 долларов США, 2 500 000 Евро, 210 000 000 российских рублей.
Помимо этого, отменено условие в части досрочного возврата всей суммы отзывного депозита не ранее следующего банковского дня за днем зачисления первоначального взноса в депозит и запрещено размещение средств в депозит (первоначальный и дополнительный взнос) за счет овердрафтного кредита.
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