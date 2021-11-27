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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК С 1 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО НЕКОТОРЫМ КРЕДИТАМ
15:32 29.11.2021
ЗАО «Цептер Банк» с 1 декабря 2021 года изменяет процентную ставку по некоторым кредитам.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредиту «Цептер Клуб» (на 12 месяцев) ставка составит 20,55% годовых.
По «Овердрафт на карту» - 20,55% годовых.
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