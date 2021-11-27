БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК С 1 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО НЕКОТОРЫМ КРЕДИТАМ

15:32 29.11.2021 ЗАО «Цептер Банк» с 1 декабря 2021 года изменяет процентную ставку по некоторым кредитам. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредиту «Цептер Клуб» (на 12 месяцев) ставка составит 20,55% годовых. По «Овердрафт на карту» - 20,55% годовых.