В начале 2022 года БЕЛКАРТ реализует собственную технологию бесконтактных платежей в магазинах при помощи мобильных телефонов.

Пользоваться приложением БЕЛКАРТ смогут обладатели Android-смартфонов с NFC, рассказал начальник отдела методологии и аналитики Банковского процессингового центра Виктор Борисов.

«Еще десять лет назад 50% операций с использованием карточек мы осуществляли наличными. Сегодня же почти 92% операций – безнал. Прогресс резко ускорила пандемия: бумажные купюры стали вытеснять бесконтактные платежи. Банковские карточки есть практически у всех, и часто даже по несколько штук от различных банков: их количество в обращении в полтора раза превышает всю численность населения страны – более 15,2 млн. Аргументы в пользу безналичных расчетов: удобно, быстро, безопасно, кэшбэк, скидки, бонусы. Только незначительная часть держателей используют карту исключительно для снятия наличных в банкомате», - сказал специалист.

В Беларуси pay-сервисы работают с 2017 года. Самые популярные из них - Apple Pay, Samsung Pay. Год назад пришли Garmin Pay и Fitbit Pay. Есть еще Mi Band, Кошелек. Но привязать к ним можно только карты международных платежных систем. А уже в первом квартале 2022 БЕЛКАРТ представит собственный платежный сервис безналичной оплаты с помощью смартфона. После чего рассчитываться мобильным устройством смогут практически все владельцы банковских карт.

Миллионы белорусов уже давно привыкли использовать смартфон как основной инструмент для финансовых операций, включая оплату товаров и услуг в банковских приложениях. А благодаря pay-сервисам процесс покупки занимает считанные секунды: достаточно приложить смартфон к платежному терминалу, и сумма покупки списывается с привязанной к телефону карте.

«Сегодня оплата смартфоном безопаснее, чем картой, - уверяет Виктор Борисов. - Особенность технологии в том, что данные карты заменяются на уникальный токен (шифр). Чтобы подтвердить действительность этого токена, нужен цифровой ключ - криптограмма. Для каждой операции этот ключ будет новым. Ключи загружаются автоматически на телефон плательщика и постоянно обновляются. Вне приложения эту криптограмму создать не получится. Когда вы оплачиваете телефоном, терминал видит только номер токена. Настоящие реквизиты карты видит только банк-эмитент, но они никак не фигурируют в расчетах и не хранятся в смартфоне. То есть даже если номером токена завладеют злоумышленники, они не смогут выполнить с ним никаких операций. Это очень хорошая, эффективная система предотвращения мошенничества. Поэтому интерес к токенизации растет».

В отличие от банковской карточки, оплата смартфоном невозможна без авторизации пользователя в приложении (по отпечатку пальца, идентификации лица или пин-коду), в то время как обычная бесконтактная карточка не требует ввода пин-кода, если размер платежа не превышает определенный лимит.

Уже к весне следующего года будет разработано и презентовано мобильное приложение от БЕЛКАРТ для оплаты при помощи смартфонов.

«Совершать бесконтактные платежи через приложение БЕЛКАРТ можно только с телефонов на базе операционной системы Android версии 6.0 и выше, которые поддерживают технологию NFC, - рассказал Виктор Борисов. - По большому счету, это все современные смартфоны, выпущенные с 2015 года. Кроме того, чтобы не вводить пользователей в заблуждение, приложение БЕЛКАРТ будет отображаться в Play Market только на тех устройствах, которые поддерживают NFC. То есть, если вы установили это приложение, значит, ваш гаджет 100% подходит. Расплачиваться за покупки и услуги им можно в любом терминале, который принимает бесконтактные карты. А они есть фактически в каждой торговой точке. Более 80% карточек, находящихся в обращении в Беларуси являются бесконтактными. Соответственно, заменить их на смартфон не составит труда».

Актуальность этой технологии растет с каждым днем. Пользователи привязывают карты в мобильных приложениях, на сайтах и сервисах, чтобы не вводить их данные при каждом платеже. Смартфоны догоняют пластиковые карты в сегменте бесконтактной оплаты. Каждый год их доля среди всех бесконтактных платежей в Беларуси значительно увеличивается. Тренд на увеличение финансовых транзакций с помощью смартфона сохранится в ближайшие годы, считают эксперты, в том числе и за счет токенизации БЕЛКАРТ, а это почти 3,5 млн. карт в обращении.

«Крупнейшие белорусские банки отмечают все большее смещение интереса именно к pay-сервисам, а не к традиционным платежам картами, - отметил Виктор Борисов. - Этому способствует удобство и безопасность самого сервиса для пользователей: мы не всегда берем с собой кошелек, но почти никогда не расстаемся с телефоном. И это уже не единичные клиенты. За последние два года в три раза выросло количество платежей с использованием смартфона. И эти цифры постоянно растут. Платежи с использованием смартфона – это только первый этап работы приложения БЕЛКАРТ. В дальнейшем планируем развивать этот сервис, добавляя к нему новые функции. Пока мобильные платежи использует в основном молодежь. Но немало пользователей и в других возрастных категориях. Причем это актуально не только для Минска. Речь уже не идет о том, чтобы покупатель передавал карту продавцу в руки и набирал ПИН-код на терминале. Максимально бесконтактный и безопасный шоппинг – вот то, что люди хотят сейчас получить. И токенизация на сегодня - наиболее безопасная технология совершения платежей».