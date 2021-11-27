БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК И АКСАКАБАНК ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:46 29.11.2021 ОАО «Белагропромбанк» и АО «Асакабанк» (Узбекистан) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проходившего 26 ноября 2021 года в Ташкенте II Международного финансово-банковского форума СНГ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, подписание соглашения будет способствовать дальнейшему расширению комплексного сотрудничества двух банков. Акционерное общество «Асакабанк», универсальный банк, основанный в 1995 году, c миссией по содействию экономическому развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан с одновременной ориентацией на рыночные формы и методы ведения банковского бизнеса. Банк оказывает полный спектр услуг, востребованных корпоративными и частными клиентами