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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК И АКСАКАБАНК ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


09:46 29.11.2021

ОАО «Белагропромбанк» и АО «Асакабанк» (Узбекистан) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проходившего 26 ноября 2021 года в Ташкенте II Международного финансово-банковского форума СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, подписание соглашения будет способствовать дальнейшему расширению комплексного сотрудничества двух банков.

Акционерное общество «Асакабанк», универсальный банк, основанный в 1995 году, c миссией по содействию экономическому развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан с одновременной ориентацией на рыночные формы и методы ведения банковского бизнеса. Банк оказывает полный спектр услуг, востребованных корпоративными и частными клиентами
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