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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК И ЮНИСЕФ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


17:00 26.11.2021

«Приорбанк» ОАО и ЮНИСЕФ в Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве в поддержку реализации программы «Семья каждому ребенку» в Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, цель программы – укрепить потенциал биологических семей для профилактики попадания детей в интернатные учреждения, помочь детям восстановить контакт с биологическими родителями или найти приемную семью.

В 2018-2021 годах программа «Семья каждому ребенку» реализовывалась в Гомельской области. По ее итогам численность детей в Гомельском областном доме ребенка сократилась на 35%; снизилось количество детей, которые поступают в это интернатное учреждение (из 61 ребенка-сироты и ребенка до 4-х лет, оставшегося без попечения родителей, 41 (67%) устроены в замещающие семьи; повышена эффективность работы с биологическими семьями, воспитывающими детей раннего возраста, которые находятся в трудной жизненной ситуации (из 336 детей до 4-х лет, признанных в социально опасном положении, 31 малыш (9%) изъят из биологической семьи).

На основе опыта программы «Семья каждому ребенку» в Гомельской области в 2021 году достигнуты договоренности с Витебским областным исполнительным комитетом о расширении географии программы. ЮНИСЕФ в Беларуси совместно с партнерами будет работать над профилактикой институционализации детей с инвалидностью и детей раннего возраста, уделяя особое внимание укреплению потенциала биологической семьи, а также выводу из интернатного учреждения детей, воспитывающихся в следующих учреждениях: УЗ «Витебский областной специализированный дом ребенка», ГУСО «Богушевский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития», ГУО «Детский дом города Витебска», ГУО «Бегомльская вспомогательная школа-интернат Докшицкого района».

Работа по программе «Семья каждому ребенку» ведется при финансовой поддержке Приорбанка, Райффайзен-Лизинга, а также за счет пожертвований.
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