БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТК БАНК С 1 ДЕКАБРЯ ПРЕДОСТАВИТ СКИДКИ ЗА ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ЮРЛИЦ И ИП

15:36 26.11.2021 С 1 декабря 2021 года вступит в силу новый Перечень плат (вознаграждений) за совершаемые ЗАО "ТК Банк" банковские операции и оказываемые услуги. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключивших договор на РКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставляется скидка в размере 50% сроком на 1 год.