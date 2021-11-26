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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК И УЗБЕКСКИЙ КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК ОТКРОЮТ ВЗАИМНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА
09:56 26.11.2021
ОАО «Белагропромбанк» и АКБ «Кишлок курилиш банк» (Узбекистан) подписали соглашения об открытии взаимных корреспондентских счетов в долларах США, евро, российских рублях, а также национальных валютах сторон (белорусский рубль и узбекский сум).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, заключение соглашений является очередным шагом в развитии взаимоотношений ОАО «Белагропромбанк» и АКБ «Кишлок курилиш банк», который, в первую очередь, ориентирован на обслуживание потребностей клиентов банков и успешную реализацию внешнеторговых проектов между контрагентами обеих стран.
В 1994 году в банковском секторе Узбекистана начал свою деятельность АКБ «Галлабанк». В 2009 году на базе АКБ «Галлабанк» был создан АКБ «Кишлок курилиш банк». Миссия банка заключается в содействии развитию финансовой системы Республики Узбекистан, а также оказании услуг корпоративному, малому и среднему сектору и осуществлении розничного бизнеса посредством предоставления широкого спектра финансовых услуг.
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